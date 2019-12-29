Suudi Arabistan'da sahnede 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasını çarptırıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da sahnede 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasını çarptırıldı

6 saat önce

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz ay Kral Abdullah Park Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun esnasında 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasına çarptırıldı.

Suudi Arabistan'da sahnede 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasını çarptırıldı, System.String[]

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz ay Kral Abdullah Park Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun esnasında 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasına çarptırıldı.

Suudi Arabistan'da ceza mahkemesi, geçtiğimiz ay başkent Riyad'da tiyatro gösterisi sırasında bir performans grubundaki 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırganı idam cezasına mahkum etti. Olayla bağlantılı Yemenli bir kişi de 12 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Al-Malaz Festivali'nde bir gösteri sırasında saldırı düzenleyen Arap uyruklu şahıs. sahneye çıkıp sanatçıları bıçaklamıştı. Saldırgan olayın ardından kaçmaya çalışken polis tarafından yakalanmıştı.

(İHA)

Suudi Arabistan, Kral Abdullah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
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