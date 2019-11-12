Son Dakika › Güncel › - Suudi Arabistan'da Sahnedeki Sanatçılara Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika
- Suudi Arabistan'da Sahnedeki Sanatçılara Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı
7 saat önce
- Suudi Arabistan'da sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı: 4 yaralıRİYAD - Suudi Arabistan'da düzenlenen bir gösteride sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:41 Kaynak: İHA
- Suudi Arabistan'da sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı: 4 yaralı
RİYAD - Suudi Arabistan'da düzenlenen bir gösteride sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 sanatçı yaralandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Parkı'nda sahnelenen oyun sırasında sahnedeki sanatçılara bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Suudi Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 sanatçının yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyunculara düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Kral Abdullah Park'ı boşaltıldı.
Suudi Arabistan'da tiyatro salonunda sahnedeki oyunculara bıçaklı saldırı: 3 yaralı Konya'da 8. sınıf öğrencisi, ödevini soran İngilizce öğretmenine yumrukla saldırdı Çöken duvarın altında kalan 3 yaşındaki Damla öldü İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat