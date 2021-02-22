Suudi Arabistan'da şaşkına çeviren görüntü: Karın üzeri kumla kaplandı, koca çöl pastaya döndü
22.02.2021 09:25
Suudi Arabistan'ın Tebük Bölgesi'ne yağan karın üzeri, çöl kumuyla kaplanınca ortaya pastaya benzer ilginç bir görüntü çıktı. Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırdı.
Şubat ayında ortalama 10-15 derece olan Suudi Arabistan'daki hava sıcaklığı bu yıl eksi 1'i gördü. Ülkenin orta ve kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının aniden sıfırın altına düşmesi nedeniyle bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.
KENTTEKİ MANZARA İLGİ ODAĞI OLDU
Suudi Arabistan'ın Tebük bölgesinde yağan kar nedeniyle beyaz esarete bürünen kentteki manzara sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tebük'e yağan karın üzeri, çöl kumuyla kaplandı. Bu olay çölün adeta çikolatalı pastaya benzemesine neden oldu.
VİDEO İZLENME REKORLARI KIRDI
Sosyal medyada yaşanan olaya ait videoyu paylaşan bir kullanıcı kumun içine elini sokup ters düz edince üstü çikolatayla kaplanmış içi kremayla dolu pasta benzeri görüntü oluşmasına neden oldu. Video izlenme rekorları kırdı.
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