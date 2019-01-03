Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Savcılar, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmekle Suçlanan 5 Zanlının İdamını...

Suudi Arabistan'da Savcılar, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmekle Suçlanan 5 Zanlının İdamını...

19 dakika önce

IHAAW130621-ASA/03-01-2019- Suudi Arabistan'da savcılar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmekle suçlanan 5 zanlının idamını istedi.

Suudi Arabistan'da Savcılar, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmekle Suçlanan 5 Zanlının İdamını..., System.String[]
IHAAW130621-ASA/03-01-2019

- Suudi Arabistan'da savcılar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmekle suçlanan 5 zanlının idamını istedi. 03.01.2019 13: 06: 21 TSI
NNNN - RİYAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, 3. Sayfa
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