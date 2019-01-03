Suudi Arabistan'da Savcılar, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmekle Suçlanan 5 Zanlının İdamını...
19 dakika önce
IHAAW130621-ASA/03-01-2019- Suudi Arabistan'da savcılar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmekle suçlanan 5 zanlının idamını istedi.
IHAAW130621-ASA/03-01-2019
- Suudi Arabistan
'da savcılar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'yı öldürmekle suçlanan 5 zanlının idamını istedi. 03.01.2019 13: 06: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:12 Kaynak: İHA
Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi
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