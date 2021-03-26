Suudi Arabistan'da şiddetli rüzgar nedeniyle onlarca yunus karaya vurdu - Son Dakika

Suudi Arabistan'da şiddetli rüzgar nedeniyle onlarca yunus karaya vurdu
26.03.2021 18:03
Suudi Arabistan'ın Umluc kenti sahilinde şiddetli rüzgar nedeniyle onlarca yunusun karaya vurduğu bildirildi.
Suudi Arabistan'ın Umluc kenti sahilinde şiddetli rüzgar nedeniyle onlarca yunusun karaya vurduğu bildirildi.
Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalında yayınlanan habere göre, ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki sahil kenti Umluc'da şiddetli rüzgar ve kuvvetli dalga nedeniyle karaya vuran balıklar bölgedeki vatandaşlar ve yetkililerce tekrar denize taşındı.
Yunuslardan 40'ının kurtarıldığı, 7'sinin ise öldüğü aktarıldı.
Umluc sahilinde metcezir dönemi nedeniyle şiddetli rüzgar ve dalga oluştuğu ve yunusların bu nedenle karaya vurduğu belirtiliyor.
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