Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Şiddetli Yağmur Sele Dönüştü

Suudi Arabistan'da Şiddetli Yağmur Sele Dönüştü

13 dakika önce

- Suudi Arabistan'da şiddetli yağmur sele dönüştüRİYAD - Suudi Arabistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle, caddeler sular altında kaldı.

- Suudi Arabistan'da şiddetli yağmur sele dönüştü

RİYAD - Suudi Arabistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle, caddeler sular altında kaldı.
Suudi Arabistan'ın Tebük bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışları hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları nedeniyle caddeler sular altında kalırken, trafik durma noktasına geldi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, ülkenin kuzey bölgelerinde beklenen şiddetli rüzgar ve yağışlı havaya karşı dün uyarıda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:20 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Antalya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'nın Zararı Yaklaşık 100 Milyon Lira, Gereği Neyse Yerine Getireceğiz

CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Ayaklandı Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:33:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Şiddetli Yağmur Sele Dönüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]