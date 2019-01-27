Suudi Arabistan'da Şiddetli Yağmur Sele Dönüştü
13 dakika önce
- Suudi Arabistan'da şiddetli yağmur sele dönüştüRİYAD - Suudi Arabistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle, caddeler sular altında kaldı.
- Suudi Arabistan
'da şiddetli yağmur sele dönüştü
RİYAD - Suudi Arabistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle, caddeler sular altında kaldı.
Suudi Arabistan'ın Tebük
bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışları hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları nedeniyle caddeler sular altında kalırken, trafik durma noktasına geldi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, ülkenin kuzey bölgelerinde beklenen şiddetli rüzgar ve yağışlı havaya karşı dün uyarıda bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:20 Kaynak: İHA
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