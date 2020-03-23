- Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

- Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

6 saat önce

- Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

- Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

RİYAD - Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler her geçen gün tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 21 gün boyunca akşam 19.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Suudi Arabistan'da bu akşam başlayan sokağa çıkma yasağının ardından ülke genelinde cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

Suudi Arabistan'da toplam korona virüs vakası 562 kişiye ulaştı.

- Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:24 Kaynak: İHA

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