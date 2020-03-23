Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağına uymayana hapis cezası - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağına uymayana hapis cezası

6 saat önce

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bu akşam yürürlüğe girecek olan 19.00 - 06.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağına uymayana hapis cezası, System.String[]

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bu akşam yürürlüğe girecek olan 19.00 - 06.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajanı SPA'da yer alan haberde, bu akşam yerel saatle 19.00'da başlayacak kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar için ilk ihlal durumunda 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 2 bin 666 dolar), ikinci ihlal durumunda ise bunun iki katı şeklinde para cezası verileceği belirtildi.

Haberde ifadelerine yer verilen bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, olağanüstü koşullar ve sağlık durumları dışında sokağa çıkma yasağına uymamakta ısrar edenlerin ise hapis cezasına çarptırılabileceğini vurguladı.

Kral Selman bin Abdulaziz tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan kararnameyle bugünden itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:38 Kaynak: AA

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