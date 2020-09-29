Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 4 bin 739'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 27 kişi yaşamını yitirdi ve 539 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 739'a, vaka sayısı da 334 bin 187'ye çıktı.

Kovid-19 teşhisi konulan 696 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 318 bin 542 oldu.