Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 27 artarak 4 bin 850'ye yükseldi.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 27 artarak 4 bin 850'ye yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 27 kişi yaşamını yitirdi ve 419 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 850'ye, vaka sayısı da 335 bin 997'ye çıktı.
Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 626 artarak 320 bin 974 oldu.
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