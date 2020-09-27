Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 4 bin 683'e yükseldi.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 4 bin 683'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 28 kişi yaşamını yitirdi ve 403 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 683'e, vaka sayısı da 333 bin 193'e çıktı.
İyileşen hasta sayısı ise 600 artarak 317 bin 5 oldu.
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