Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 29 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 29 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak 4 bin 712'ye yükseldi.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak 4 bin 712'ye yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 29 kişi yaşamını yitirdi ve 455 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 712'ye, vaka sayısı da 333 bin 648'e çıktı.
İyileşen hasta sayısı ise 841 artarak 317 bin 846 oldu.
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