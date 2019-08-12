Suudi Arabistan'da tadına baktı, Türkiye'de üretti

Suudi Arabistan'da tadına baktı, Türkiye'de üretti Suudi Arabistan'dan getirdiği karpuz çekirdeklerini toprakla buluşturan çiftçi ilk ürünlerini aldıMANİSA - Hac vazifesi için geçtiğimiz yıl gittiği Suudi Arabistan'da yediği karpuzun tadını beğenerek karpuz çekirdeklerini yanında getiren...

Suudi Arabistan'da tadına baktı, Türkiye'de üretti

Suudi Arabistan'dan getirdiği karpuz çekirdeklerini toprakla buluşturan çiftçi ilk ürünlerini aldı

MANİSA - Hac vazifesi için geçtiğimiz yıl gittiği Suudi Arabistan'da yediği karpuzun tadını beğenerek karpuz çekirdeklerini yanında getiren Manisalı üretici ektiği çekirdekten ilk ürünlerini almayı başardı. Suudi Arabistan'a has beyaz kabuklu uzun karpuzlar artık Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de yetişecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilik yapan 2 çocuk babası 61 yaşındaki Ahmet Ölmez, geçtiğimiz yıl Hacca gittiğinde gördüğü karpuzun çekirdeklerini yanında getirerek Alaşehir'de yetiştirmeye başladı. Görünüşü bakımından beyaz ve yeşil olan, lezzet bakımından da Türk karpuzu ile aynı tatta olan Arabistan karpuzu artık Alaşehir'de de yetişiyor.

Alaşehir'in Hacıaliler Ortahan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Ölmez, "Hacca gittiğimde orada yediğim karpuzun tadını çok beğendim. Karpuzun çekirdeklerini gelirken, buraya getirdim. Yeni diktiğim bağ alanına denemek amacıyla 100 kök diktim. Karpuzlar çok güzel oldu. Tadı çok güzel, suyu bol, küçük çekirdekli. Kalın kabuklu ve boyları 50–70 santimetre uzunluğunda olup ortalama 15-20 kilo geliyor. Karpuzları çok beğendim, önümüzdeki yıllarda daha çok ekeceğim" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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