Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da terörle suçlanan 45 kişi hakim karşısında
Son Dakika Güncel Haber

Suudi Arabistan'da terörle suçlanan 45 kişi hakim karşısında

1 saat önce

Suudi Arabistan, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla ikisi kadın 45 kişinin yargılandığını duyurdu.

Suudi Arabistan'da terörle suçlanan 45 kişi hakim karşısında, System.String[]

Suudi Arabistan, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla ikisi kadın 45 kişinin yargılandığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan biri Filipinli ikisi kadın 45 sanık, Ceza İhtisas Mahkemesinde yargılanmaya başladı.

Dava kapsamında sanıkların, 3 cami saldırısı ile güvenlik güçlerini hedef alan bazı suikastlardan sorumlu tutulduğu belirtildi.

Haberde, Polis Albay Kitab Macid el-Hamadi'ye yönelik silahlı saldırının da dava dosyasında yer aldığı ifade edilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.

Polis Albay Hamadi, Nisan 2016'da Ed-Davadimi ilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcı, çifte cinayet sanığı için haksız tahrik indirimi istedi
Kocaeli-konteyner ilanıyla dolandırdı Gelinine cinsel istismarda bulunan kayınpeder: Asıl o beni taciz etti Çifte cinayet sanığı için ömür boyu hapis istendi! Cesetlerin bulunduğu yere, geceleri kadınlar götürülmüş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:38:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da terörle suçlanan 45 kişi hakim karşısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]