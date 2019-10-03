Suudi Arabistan'da terörle suçlanan 45 kişi hakim karşısında

Haberde, Polis Albay Kitab Macid el-Hamadi'ye yönelik silahlı saldırının da dava dosyasında yer aldığı ifade edilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.

Dava kapsamında sanıkların, 3 cami saldırısı ile güvenlik güçlerini hedef alan bazı suikastlardan sorumlu tutulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan biri Filipinli ikisi kadın 45 sanık, Ceza İhtisas Mahkemesinde yargılanmaya başladı.

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