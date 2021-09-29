Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Ali bin Ebi Talib Yolu üzerinde aşırı hız yapan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaza anı ise anbean çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.