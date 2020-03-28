Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi - Son Dakika
Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi
6 saat önce
Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini vuran toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi.
Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini vuran toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi.
Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini toz fırtınası vurdu. Gökyüzünün rengi turuncuya çeviren fırtına kentte hayatı felç etti. Fırtına görüş mesafesinin azalmasına neden olurken sürücülere zor anlar yaşattı. - RİYAD
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
Son Dakika Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı