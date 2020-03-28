- Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi - Son Dakika

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- Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi
6 saat önce
- Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini vuran toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi.
- Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi
RİYAD - Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini vuran toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi.
Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini toz fırtınası vurdu. Gökyüzünün rengi turuncuya çeviren fırtına kentte hayatı felç etti. Fırtına görüş mesafesinin azalmasına neden olurken sürücülere zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:54 Kaynak: İHA
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