Suudi Arabistan'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Suudi Arabistan'da kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.



Suudi Arabistan'ı Bahreyn'e bağlayan King Fahd Causeway Köprüsünde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köprü bir süreliğine tek yönlü ulaşıma kapatıldı. - RİYAD

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