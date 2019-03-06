Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Suudi Arabistan'da Trafik Kazası: 2 Ölü

1 saat önce

Suudi Arabistan'da kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, System.String[]
Suudi Arabistan'da kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ı Bahreyn'e bağlayan King Fahd Causeway Köprüsünde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köprü bir süreliğine tek yönlü ulaşıma kapatıldı. - RİYAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

Bahreyn, Suudi Arabistan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak

28 Yaşındaki Genç, Evine Girdiği 72 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etti Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:53:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Trafik Kazası: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]