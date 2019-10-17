Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da trafik kazası: 35 ölü
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da trafik kazası: 35 ölü

Suudi Arabistan'da trafik kazası: 35 ölü

43 dakika önce

Suudi Arabistan'ın batısındaki Medine kentinde yolcu otobüsünün iş makinesiyle çarpışması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'da trafik kazası: 35 ölü, System.String[]

Suudi Arabistan'ın batısındaki Medine kentinde yolcu otobüsünün iş makinesiyle çarpışması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Asya ve Arap uyruklu 39 umreciyi taşıyan otobüs Medine'de iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada otobüste bulunan yolculardan 35'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga çıktı! Trump çıldırdı TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Kobani kentine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 03:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da trafik kazası: 35 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]