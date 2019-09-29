Suudi arabistan'da tren istasyonunda yangın
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Suudi Arabistan'da tren istasyonunun çatısında yangın çıktı.
Suudi Arabistan Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:35 Kaynak: DHA
'da tren istasyonunun çatısında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.
Suudi Arabistan'nın Cidde kentinde bulunan Al-Haramain Tren İstasyonu'nun çatısında yangın çıktı. Yükselen dumanların uzak mesafelerden görülebildiği belirtildi. Yangında, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, tren istasyonuna çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği ve müdahalelerin sürdüğü açıklandı.
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