Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak

01.08.2022 15:42
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak

Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet yürüten Türk okulları yeniden hizmet vermeye başlayacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren ve geçen yıl kapatılan Türk okullarının yeniden açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan yönetiminin kararı ile başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okulları, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatılmıştı. Türk hükümetinin diplomatik temasları ve bakanlığın girişimleri ile Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren okullar, yeniden hizmete açılacak. Okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar kısa zamanda başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı 'Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi' kapsamındaki temasları çerçevesinde, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamad Al Shaikh ile ikili görüşme gerçekleştirmiş, görüşmede okulların son durumu gündeme gelmişti.


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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Suudi Arabistan, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak - Son Dakika

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