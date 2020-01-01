Suudi Arabistan'da tutuklanan Ürdün vatandaşı 8 ay sonra serbest kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da tutuklanan Ürdün vatandaşı 8 ay sonra serbest kaldı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da tutuklanan Ürdün vatandaşı 8 ay sonra serbest kaldı

6 saat önce

Suudi Arabistan'da ikamet eden ve 8 ay önce tutuklanan bir Ürdün vatandaşı serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'da tutuklanan Ürdün vatandaşı 8 ay sonra serbest kaldı, System.String[]

Suudi Arabistan'da ikamet eden ve 8 ay önce tutuklanan bir Ürdün vatandaşı serbest bırakıldı.

Suudi aktivistler tarafından yönetilen "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, 8 ay önce tutuklanan Üsame el-Attar isimli Ürdünlünün serbest bırakıldığı ve ülkesine gönderildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, bu kararla birlikte Suudi Arabistan makamlarının geçen yıl nisan ayında tutukladığı kişilerden şu ana kadar serbest bırakılanların sayısının 3'e ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan makamlarından ise söz konusu Ürdün vatandaşının serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yapılmadı.

İnsan hakları raporlarına göre, Suudi Arabistan makamları geçen yıl nisan ayında çoğu Filistin uyruklu 60'tan fazla kişiyi, Filistin meselesine destek veren faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle tutuklamıştı.

Suudi Arabistan, Twitter, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aleyna Tilki'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım olay oldu! Takipçileri tepki gösterdi
Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?

Son Dakika Haberleri
06:42 Endonezya'nın Bogor kentinde şiddetli yağış - Son Dakika
06:41 FLAŞ - Son Dakika
06:40 Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
06:37 ORTAKÖY'DE KUTLAMALARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI - Son Dakika
06:36 Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 06:49:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'da tutuklanan Ürdün vatandaşı 8 ay sonra serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]