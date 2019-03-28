Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Tutuklu 3 Kadın Aktiviste Denetimli Serbestlik

Suudi Arabistan'da Tutuklu 3 Kadın Aktiviste Denetimli Serbestlik

1 saat önce

Suudi Arabistan'da mahkeme, insan hakları aktivisti 3 kadının denetimli serbest bırakılmasına hükmetti.

Suudi Arabistan'da Tutuklu 3 Kadın Aktiviste Denetimli Serbestlik, System.String[]
Suudi Arabistan'da mahkeme, insan hakları aktivisti 3 kadının denetimli serbest bırakılmasına hükmetti.

Suudi Arabistan resmi ajansına (SPA) göre, başkent Riyad'daki Ceza Mahkemesi tutuklu 3 kadın aktivist için denetimli serbestlik kararı aldı.

"Düşünce Tutukluları" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mahkemenin Rukiyye el-Muharib, Azize el-Yusuf ile İman en-Nefcan'ı denetimli olarak serbest bıraktığı ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tutuklu kadınların serbest bırakılmasının ve diğer düşünce tutuklularının da yakında serbest bırakılacağı vaadinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Paylaşımda ayrıca, tutuklu kadın aktivistler hakkındaki tüm suçlamaların da düşürülmesi istendi.

İki hafta önce yapılan mahkemede başsavcılık kadın aktivistlere, "Düşman basın organları ile irtibata geçmek, dış odaklara maddi destek sunmak ve ülkenin milli güvenliğine zarar verecek bilgiler elde etmek için adam tutmak" suçlamalarını yöneltmişti.

Suudi Arabistan, Mayıs 2018'de kadın aktivistleri tutuklamış savcılık ise bazı kadınlara "ulusal güvenlikle" ilgili suçlamalarda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:37 Kaynak: AA

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