Suudi Arabistan'da tutuklu alim Avde ailesiyle telefonda görüştürüldü - Son Dakika

Suudi Arabistan'da 2017'den beri tutuklu bulunan ülkenin tanınmış alimlerinden Selman el-Avde'nin telefonda ailesiyle görüşmesine ilişkin ses kaydı sosyal medyada yayımlandı.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabı, Avde'nin annesi ve kızı ile yaptığı bir dakikalık telefon görüşmesinin video ses kaydını paylaştı.

Videoda Avde, annesi ve kızının konuşmaları net olarak duyulurken, görüntüde sadece annesinin elindeki telefon ve önünde açık duran Kur'an-ı Kerim yer alıyor.

İzin verilen telefon görüşmesinin kısa olmasından ötürü hızlı konuşması dikkati çeken Avde, durumunu soran ailesine "Allah'a hamdolsun iyiyim." cevabını veriyor.

Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada, ramazan ayında da hücre hapsinde tutukluluğunun devam etmesinin bir sonucu olarak Avde'nin sesinde yorgunluk hissedildiği belirtildi.

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

37 ayrı suçlama yöneltilmişti

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda, Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis açık görüşlü ve mutedil İslami yaklaşıma sahip olduğu için idam edilir çünkü bu haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.