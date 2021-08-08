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Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Hudari'ye 15 yıl hapis - Son Dakika

Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Hudari'ye 15 yıl hapis

08.08.2021 20:34
Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Hudari'ye 15 yıl hapis, System.String[]

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesinin, yaklaşık 2 yıl önce herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari (83) hakkında 15 yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesinin, yaklaşık 2 yıl önce herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari (83) hakkında 15 yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

Hudari'nin kardeşi Abdulmacid el-Hudari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdünlü ve Filistinli 69 kişinin yargılandığı davaya ilişkin bilgi verdi.

Abdulmacid, mahkemenin Hudari'yi 15 yıla mahkum ettiğini ancak bu sürenin 7,5 yılını hapiste geçirmesine karar verdiğini kaydetti. Abdulmacid, Hudari'nin oğlu Hani'nin ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Suudi Arabistan'daki Ürdünlü Tutuklular Komitesi Başkanı Hıdır Meşayih ise 69 kişi hakkında 3 yıldan 22 yıla kadar değişen hapis cezaları verildiğini, bazı sanıkların beraat ettiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Başta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye olmak üzere diğer yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, söz konusu Filistinlilerin, "Hamas Hareketiyle ilişkilerinden dolayı ve İsrail'e karşı Filistin halkının meşru mücadelesini destekledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtmişti.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Hudari'ye 15 yıl hapis - Son Dakika


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