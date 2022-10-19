Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi serbest bırakıldı

19.10.2022 15:09
Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da 3 yıldır tutuklu bulunan Hamas yetkilisi Mohammed al-Khudari serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'da 3 yıldır tutuklu bulunan Hamas yetkilisi Mohammed al-Khudari serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'da 3 yıldan fazla bir süredir tutuklu bulunan 84 yaşındaki Hamas yetkilisi Mohammed al-Khudari'nin serbest bırakıldığı bildirildi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının Hamas'ın ülkedeki eski temsilcisi Hudari'yi serbest bıraktığı ve Ürdün'e sınır dışı edildiği belirtildi.

Rashq, kendisini Amman'a götüren uçakta Khudari ile konuştuğunu söyleyerek, "Suudi Arabistan'ın Mohammed al-Khudari'yi serbest bırakma kararını takdir ediyoruz. Bu adımın yeni bir sayfa açılmasına yardımcı olacağını ve kalan tutukluların da serbest bırakılmasını sağlayacağını umuyoruz" dedi.

Suudi Arabistan, Şubat 2019'da Cidde'de yaşayan 84 yaşındaki Hamas yöneticisi Mohammed al-Khudari ve oğlu Hani'nin de aralarında bulunduğu 69 Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı. - AMMAN

Kaynak: İHA
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Suudi Arabistan, Ürdün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi serbest bırakıldı - Son Dakika

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