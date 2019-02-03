Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Tutuklu Selman El-Avde'ye Sürpriz Duruşma Kararı

Suudi Arabistan'da Tutuklu Selman El-Avde'ye Sürpriz Duruşma Kararı

1 saat önce

Suudi Arabistan'da tutuklu Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Selman el-Avde'nin avukatları, müvekkillerinin bugün yargılanması için sürpriz duruşma kararı alındığını ve bu duruşmada idam kararı çıkmasından endişe ettiklerini belirtti.

Suudi Arabistan'da Tutuklu Selman El-Avde'ye Sürpriz Duruşma Kararı, System.String[]
Suudi Arabistan'da tutuklu Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Selman el-Avde'nin avukatları, müvekkillerinin bugün yargılanması için sürpriz duruşma kararı alındığını ve bu duruşmada idam kararı çıkmasından endişe ettiklerini belirtti.

Avde'nin Fransa'nın başkenti Paris'teki avukatları tarafından yazılı açıklamada, Suudi makamların sürpriz bir kararla, müvekkillerinin duruşma tarihini bugün olarak kararlaştırdığını aktardı.

Avde'nin avukatlarından François Zimrai, bu kararın arkasındaki nedeni bilmediklerine dikkati çekti.

Suudi avukatların yurt dışı ile temasının yasaklandığını aktaran Zimrai, "Olağan bir oturum olabileceği gibi, duruşmada karar da okunabilir." ifadesini kullandı.

Zimrai, ayrıca Avde için idam kararı çıkmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Avde, Twitter'da, Körfez krizi tarafları arasında muhtemel uzlaşıyı destekleyen "Allah kalplerini yakınlaştırsın" yönünde paylaşımda bulunmasından kısa bir süre sonra Suudi makamlarınca 10 Eylül 2017'de tutuklanmıştı.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde, ilk olarak Eylül 2018'de yargılanmaya başlanan babası için savcılığın terör suçlamasıyla idam cezası istediğini belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:46 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması Son Dakika! Genç Kızı Ormanlık Alanda Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı

Venezuela'da Darbe Yanlıları Ellerinden ABD Bayraklarını Düşürmüyor Çanakkale'de 4 Genç, Su Seviyesi Yükselen Derede Kayboldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:49:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Tutuklu Selman El-Avde'ye Sürpriz Duruşma Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]