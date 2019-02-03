Suudi Arabistan'da Tutuklu Selman El-Avde'ye Sürpriz Duruşma Kararı

Suudi Arabistan
'da tutuklu Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Selman el-Avde'nin avukatları, müvekkillerinin bugün yargılanması için sürpriz duruşma kararı alındığını ve bu duruşmada idam kararı çıkmasından endişe ettiklerini belirtti.
Avde'nin Fransa
'nın başkenti Paris
'teki avukatları tarafından yazılı açıklamada, Suudi makamların sürpriz bir kararla, müvekkillerinin duruşma tarihini bugün olarak kararlaştırdığını aktardı.
Avde'nin avukatlarından François Zimrai, bu kararın arkasındaki nedeni bilmediklerine dikkati çekti.
Suudi avukatların yurt dışı ile temasının yasaklandığını aktaran Zimrai, "Olağan bir oturum olabileceği gibi, duruşmada karar da okunabilir." ifadesini kullandı.
Zimrai, ayrıca Avde için idam kararı çıkmasından endişe ettiklerini kaydetti.
Avde, Twitter
'da, Körfez
krizi tarafları arasında muhtemel uzlaşıyı destekleyen "Allah kalplerini yakınlaştırsın" yönünde paylaşımda bulunmasından kısa bir süre sonra Suudi makamlarınca 10 Eylül
2017'de tutuklanmıştı.
Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde, ilk olarak Eylül 2018'de yargılanmaya başlanan babası için savcılığın terör suçlamasıyla idam cezası istediğini belirtmişti.