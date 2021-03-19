- Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri alınan önlemler altında sürüyor- Sosyal mesafeli tavaf yapılıyor - Son Dakika

- Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri alınan önlemler altında sürüyor

Sosyal mesafeli tavaf yapılıyor

MEKKE - Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sıkı önlemler altında devam ediyor. Kabe çevresinde görev alan yetkililer, ziyaretçilerin sosyal mesafeye uyarak Kabe'yi tavaf etmesini sağlıyor.

Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında umre ziyaretlerini 4 Ekim 2020 tarihinde kademeli olarak başlatmıştı. Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçilerin ise 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren umre ziyareti kapsamında ülkeye girişine izin verilmişti. Ziyaretçilerin umre ziyaretlerine ise alınan sıkı önlemler altında izin veriliyor. Umre ziyareti için sınırlı sayıda ziyaretçiye izin veren yetkililer, ziyaretçilerin sosyal mesafeyi koruması için yol boyunca çeşitli işaretler yerleştirdi. Kabe çevresinde bulunan yetkililer ise ziyaretçilerin sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Ayrıca, ziyaretçilerin tavafı sırasında da yetkililer Kabe çevresinde sterilizasyon çalışması gerçekleştiriyor.

Tavaf sırasında maske takması zorunlu olan ziyaretçilerin Kabe'ye yaklaşmasına izin verilmiyor.