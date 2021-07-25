Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da hac organizasyonunun sona ermesinin ardından umre ziyaretleri bugünden itibaren başladı.

Suudi Arabistan'da hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından umre ziyaretleri bugünden itibaren başladı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, bu yılki hac organizasyonunun tamamlanmasının ardından umre için ibadet edenlerin kabul edilmeye başlandığını duyurdu. Suudi Arabistan'da hac organizasyonu, cuma günü itibarıyla sona ermişti. - MEKKE