Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı

28.03.2023 00:05

- Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı Suudi Arabistan'da umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs, köprüye çarpmasının ardından alev topuna döndü.

- Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı

MEKKE - Suudi Arabistan'da umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs, köprüye çarpmasının ardından alev topuna döndü. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'a umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs kaza yaptı. Mekke'ye giden otobüsün freninin boşalması sonucu Asir kentindeki Akabe Şaar bölgesinde köprüye çarptığı aktarılarak, kazanın ardından otobüsün alev topuna döndüğü belirtildi. Kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, kaza yapan otobüste Yemen'den gelen umre ziyaretçilerinin bulunduğunu aktardı.

Kaynak: İHA
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Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan, Mekke, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı - Son Dakika
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