Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

06.04.2022 17:23
Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 23'ü yabancı uyruklu 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 23'ü yabancı uyruklu 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sınır Muhafızları Genel Müdürlüğü sözcüsü Mısfır el-Gırayni, güvenlik güçlerinin Cazan, Necran, Asir, Mekke ve Tebük kentlerinde uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu düzenlediğini açıkladı.

Gırayni, söz konusu kentlerdeki operasyonlarda 27 Suudi Arabistan vatandaşı, 10 Etiyopya, 6 Bangladeş, 4 Yemen, 2 Somali ve 1 Hindistan uyruklu olmak üzere 50 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Gıryani ayrıca, söz konusu operasyonlarda 279 bin 10 adet amfetamin hap, 330 kilogram esrar, 39 ton 934 kilogram uyuşturucu etkisi olan gat bitkisinin ele geçirildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'da 23 Mart'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda da limonların içerisine gizlenmiş yüklü miktarda (3 milyon 320 bin adet) amfetamin hap ele geçirilmişti.

YORUMLAR
500
Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu ticareti yapan iki sanığa hapis cezası Uyuşturucu ticareti yapan iki sanığa hapis cezası

Suudi Arabistan, Uyuşturucu, Mekke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:31:20. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement