Yıllarca çubukla pilav yiyen Japon Büyükelçi'nin Suudi Arabistan'da zor anları

Suudi Arabistan'ın Shaqra Valisi Adel Al-Bawardi ile Japon Büyükelçi Iwai Fumio'nun yemek yerken çekilen görüntüleri gündem oldu. Videoda, çubuklarıyla pilav yemeleri ünlü olan Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Fumio'nun Suudi kültüründe yer alan "Elle pilav yeme" deneyimini tattığı görülüyor. Ancak Fumio, bir kaç denemeden sonra başarılı olabildi.

RİYAD'A BAĞLI SHAQRA'YI ZİYARET ETTİ

Suudi Arabistan'ın Japonya Büyükelçisi Iwai Fumio, başkent Riyad'a bağlı Shaqra bölgesini ziyaret etti. Büyükelçi Fumio, ziyaret sırasında Shaqra Valisi Adel Al-Bawardi tarafından öğle yemeğinde ağırlandı. Büyükelçiye Suudi Arabistan'ın en ünlü yemeklerinden biri olan ve elle yenen Mfatah ikram edildi. Vali Bawardi, Büyükelçi Fumio'ye pilavı eliyle nasıl yiyeceğini öğretti.

"YİYEBİLMEK İÇİN VALİ'NİN TAVSİYELERİNİ KULLANDIM"

Büyükelçi Fumio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğle yemeğinde Mfatah'ı elimle yemeyi denedim. Mfatah'ı elle yiyebilmek için Vali Adel Al-Bawardi'nin tavsiyelerini kullandım" dedi.