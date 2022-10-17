Suudi Arabistan'da yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

17.10.2022 16:10
Suudi Arabistan'da yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Narkotik Suçlarla Mücadele biriminin Riyad'da uyuşturucu operasyonu düzenlediği belirtildi.

Operasyonda, 99 bin 953 amfetamin uyuşturucu tabletin ele geçirildiği ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

SPA'da 14 Eylül'de yer alan haberde de, Necran, Cazan, Asir ve Tebuk kentlerinde yapılan operasyonlarda güvenlik güçlerinin yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdiği, 146 uyuşturucu kaçakçısının da gözaltına alındığı ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Narkotik, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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