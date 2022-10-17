Suudi Arabistan'da yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Narkotik Suçlarla Mücadele biriminin Riyad'da uyuşturucu operasyonu düzenlediği belirtildi. Operasyonda, 99 bin 953 amfetamin uyuşturucu tabletin ele geçirildiği ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiği aktarıldı. SPA'da 14 Eylül'de yer alan haberde de, Necran, Cazan, Asir ve Tebuk kentlerinde yapılan operasyonlarda güvenlik güçlerinin yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdiği, 146 uyuşturucu kaçakçısının da gözaltına alındığı ifade edilmişti.

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