Suudi Arabistan'da yaklaşık 15 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da yaklaşık 15 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

23.07.2022 00:04
Suudi Arabistan'da yaklaşık 15 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda beton blok üretim makinasına gizlenmiş halde yaklaşık 15 milyon adet captagon hap ele geçirildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda beton blok üretim makinasına gizlenmiş halde yaklaşık 15 milyon adet captagon hap ele geçirildi.

Suudi Arabistan ?Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Cidde Limanı'nda ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuya ilişkin bilgi verildi.

Cidde Limanı'na ulaşan bir sevkiyatın kontrolü sırasında, beton blok üretim makinasına ustalıkla gizlenmiş 14 milyon 976 bin adet captagon hap ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle söz konusu sevkiyatın Suudi Arabistan içindeki alıcısı bir kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınan kişinin uyruğuna ya da uyuşturucu sevkiyatının nereden yapıldığına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan'da 23 Mart'ta düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda da limonların içerisine gizlenmiş 3 milyon 320 bin amfetamin hap ele geçirilmişti. Operasyonda kaçakçılık yaptıkları tespit edilen biri Ürdün diğeri Suriye uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da yaklaşık 15 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da yaklaşık 15 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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