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Suudi Arabistan'da yaklaşık 300 kişiyi kapsayan 'yolsuzluk operasyonu'
6 saat önce
Suudi Arabistan'da aralarında yargı, ordu ve emniyet mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 300 kişi, "yolsuzluk operasyonu" kapsamında gözaltına alındı
Suudi Arabistan'da aralarında yargı, ordu ve emniyet mensuplarının da yer aldığı çoğu kamu çalışanı 298 kişi yeni bir "yolsuzlukla mücadele operasyonu" kapsamında gözaltına alındı.
Suudi Arabistan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun (Nazaha) sosyal medyadaki resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada, 219'u kamu çalışanı 298 kişinin farklı soruşturmalar çerçevesinde "yolsuzluk, kamu malını zimmete geçirme ve görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla gözaltına alındığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:49
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