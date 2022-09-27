Suudi Arabistan'da kabine revizyonu: Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens başkanlık edecek - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da kabine revizyonu: Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens başkanlık edecek

27.09.2022 21:50
Suudi Arabistan'da kabine revizyonu: Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens başkanlık edecek

Suudi Arabistan'da yapılan kabine revizyonu kapsamında Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlık edeceği bildirildi.

Suudi Arabistan'da yapılan kabine revizyonu kapsamında Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlık edeceği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Kraliyet kararnamesinde, kabinede bazı değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Buna göre Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens Bin Selman'ın başkanlık edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in katıldığı Bakanlar Kurulu toplantılarına yine Kral Selman'ın liderlik edeceği vurgulandı.

Yeni kabinede Savunma Bakanlığına Halid bin Selman, Savunma Bakan Yardımcılığına da Talal bin Abdullah bin Turki el-Uteybi atandı.

Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın ise koltuklarını koruduğu söz konusu bakanlıklarda değişikliğe gidilmediği dikkati çekti.

Suudi Arabistan'da en son 27 Aralık 2018'de kabine revizyonu yapılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da kabine revizyonu: Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens başkanlık edecek - Son Dakika

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