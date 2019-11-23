Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor - Son Dakika Dünya

Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor

6 saat önce

Dünyada en son kadınlara araba kullanma izni veren Suudi Arabistan'da ilk defa profesyonel bir otomobil yarışına bir kadın sürücü katılıyor. İlk Suudi kadın pilot, Reema Juffali ülkesindeki "Jaguar Kupa" elektrikli otomobil yarışına "özel davetli" statüsünde katılma hakkı kazandı

Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor, System.String[]

Dünyada kadınlara en son araba kullanma izni veren ülke olan Suudi Arabistan'da ilk defa profesyonel bir otomobil yarışına kadın bir pilot katılıyor.


27 yaşındaki araba yarışı tutkunu Reema Juffali, bu hafta sonu başkent Riyad yakınlarındaki Diriye kentinde düzenlenen "Jaguar Kupa" elektrikli otomobil yarışına "özel davetli" statüsünde katılma hakkı kazandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Suudi Arabistan, Pilot, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 20:26:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]