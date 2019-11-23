Son Dakika › Dünya › Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor - Son Dakika Dünya
Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor
6 saat önce
Dünyada en son kadınlara araba kullanma izni veren Suudi Arabistan'da ilk defa profesyonel bir otomobil yarışına bir kadın sürücü katılıyor. İlk Suudi kadın pilot, Reema Juffali ülkesindeki "Jaguar Kupa" elektrikli otomobil yarışına "özel davetli" statüsünde katılma hakkı kazandı
Dünyada kadınlara en son araba kullanma izni veren ülke olan Suudi Arabistan'da ilk defa profesyonel bir otomobil yarışına kadın bir pilot katılıyor.
27 yaşındaki araba yarışı tutkunu Reema Juffali, bu hafta sonu başkent Riyad yakınlarındaki Diriye kentinde düzenlenen "Jaguar Kupa" elektrikli otomobil yarışına "özel davetli" statüsünde katılma hakkı kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:05
Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık