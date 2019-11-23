Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor

Dünyada kadınlara en son araba kullanma izni veren ülke olan Suudi Arabistan'da ilk defa profesyonel bir otomobil yarışına kadın bir pilot katılıyor.



27 yaşındaki araba yarışı tutkunu Reema Juffali, bu hafta sonu başkent Riyad yakınlarındaki Diriye kentinde düzenlenen "Jaguar Kupa" elektrikli otomobil yarışına "özel davetli" statüsünde katılma hakkı kazandı.