Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

18 dakika önce

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti., System.String[]

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:08 Kaynak: AA

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