Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. - Son Dakika

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Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
18 dakika önce
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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