Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs vakası görüldü

6 saat önce

Hindistan Dışişleri ve Parlamento İlişkileri Bakan Yardımcısı Vellamvelly Muraleedharan, Suudi Arabistan'da çalışan bir Hint hemşirede yeni tip koronavirüs vakası görüldüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs vakası görüldü, System.String[]

Hindistan Dışişleri ve Parlamento İlişkileri Bakan Yardımcısı Vellamvelly Muraleedharan, Suudi Arabistan'da çalışan bir Hint hemşirede yeni tip koronavirüs vakası görüldüğünü bildirdi.

Muraleedharan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "El Hayat Hastanesinde çalışan, çoğunluğu Kerala'dan (eyalet) 100 Hint hemşire test edildi ve bir hemşire dışında diğerlerinde koronavirüse rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

Vellamvelly Muraleedharan, virüsten etkilenen hemşirenin Suudi Arabistan'ın Abha şehrindeki Ulusal Asir Hastanesinde tedavi gördüğünü ve iyileşme belirtileri gösterdiğini de belirtti.

Koronavirüs salgını?

Çin'de 620 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.?

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde görülen virüs, ABD, Japonya, Güney Kore, Singapur ve Tayland'da da tespit edilmişti.?

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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