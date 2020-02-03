Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi - Son Dakika

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Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi
22 dakika önce
Suudi Arabistan'da bir aracın aniden durması sonucu 23 aracın birbirine girmesiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan'da bir aracın aniden durması sonucu 23 aracın birbirine girmesiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde Kral Fahd Yolu'nda alışılmışın dışında bir trafik kazası yaşandı. Kızıl Haç'ın açıklamasına göre, bir aracın aniden durması sonucu arkasından gelen 23 araç birbirine çarptı. Kaza sırasında araçlarda bulunanların emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. - RİYAD
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