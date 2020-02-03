Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi

22 dakika önce

Suudi Arabistan'da bir aracın aniden durması sonucu 23 aracın birbirine girmesiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi, System.String[]

Suudi Arabistan'da bir aracın aniden durması sonucu 23 aracın birbirine girmesiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.


Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde Kral Fahd Yolu'nda alışılmışın dışında bir trafik kazası yaşandı. Kızıl Haç'ın açıklamasına göre, bir aracın aniden durması sonucu arkasından gelen 23 araç birbirine çarptı. Kaza sırasında araçlarda bulunanların emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. - RİYAD

Suudi Arabistan, Kral Fahd, Tebük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cesedi parçalanan Mehtap'ın ölümündeki sır perdesi aralandı
Adana mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:26:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]