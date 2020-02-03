Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi

6 saat önce

Suudi Arabistan'da bir aracın aniden durması sonucu 23 aracın birbirine girmesiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Suudi Arabistan'da bir aracın aniden durması sonucu 23 aracın birbirine girmesiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde Kral Fahd Yolu'nda alışılmışın dışında bir trafik kazası yaşandı. Kızıl Haç'ın açıklamasına göre, bir aracın aniden durması sonucu arkasından gelen 23 araç birbirine çarptı. Kaza sırasında araçlarda bulunanların emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

(İHA)

Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi

Suudi Arabistan, Kral Fahd, Tebük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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