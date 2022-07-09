Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, binlerce Müslüman Mekke 'de Mescid-i Haram ile Medine'de Mescid-i Nebevi'de bayram namazını eda etti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan'daki bayram namazlarında birlik vurgusu yapıldı - Son Dakika

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