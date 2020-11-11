Suudi Arabistan'daki Birinci Dünya Savaşı töreninde bombalı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan bir Gayri Müslim mezarlığında, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü töreni sırasında bombalı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan bir Gayri Müslim mezarlığında, bugün Fransa Büyükelçiliği tarafından Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 102. yıl dönümü için tören düzenlendi. Fransa Büyükelçiliği personelinin yanı sıra ülkede bulunan Yunan yetkililer, Avrupa Birliği yetkilileri ve diğer ülkelerden birkaç diplomatik delegenin katıldığı anma töreninde yapılan bombalı saldırı sonucunda 4 kişi yaralandı. Yunan hükumeti, yaralananlar arasında 1 Yunan vatandaşı olduğunu açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı da saldırı hakkında açıklamada bulunarak; töreni hedef alan saldırıyı kınadı ve bu "korkakça ve haksız" saldırının el yapımı bir patlayıcı cihazla gerçekleştirildiğini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suudi yetkililere, saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilmesi için çağrıda bulundu.

Tören sırasında, İngiltere Konsolosluk çalışanlarının da mezarlıkta olduğu düşünülse de şu anda bunu doğrulayan herhangi bir açıklama bulunmuyor.

(Abid Mazhar/İHA)