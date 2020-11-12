Son dakika haberi: Suudi Arabistan'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Birinci Dünya Savaşı törenine yapılan bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Birinci Dünya Savaşı törenine yapılan bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan bir Gayri Müslim mezarlığında dün Fransa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 102. yıl dönümü etkinliğine bombalı saldırı yapılmıştı. Saldırıda 4 kişi yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla bombalı saldırıyı üstlendi. (İHA)

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