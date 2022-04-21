Suudi Arabistan'daki ezan okuma yarışmasının birincisi Şarkışla'ya döndü - Son Dakika
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Suudi Arabistan'daki ezan okuma yarışmasının birincisi Şarkışla'ya döndü

21.04.2022 15:54

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Muhsin Kara'nın Şarkışla ilçesindeki bir camide görev yapan imam arkadaşını ziyareti Muhsin Kara'nın cami içinde cemaatle sohbet etmesi ve selamlaşması Muhsin Kara'nın camide vakit namazı kılması ve ezan okuması SİVAS - Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Muhsin Kara'nın Şarkışla ilçesindeki bir camide görev yapan imam arkadaşını ziyareti

Muhsin Kara'nın cami içinde cemaatle sohbet etmesi ve selamlaşması

Muhsin Kara'nın camide vakit namazı kılması ve ezan okuması SİVAS - Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında birincisi Şarkışla Ravza Cami İmam Hatibi Muhsin Kara'yı görev yaptığı Sivas'ın Şarkışla ilçesine döndü.

Bir camide görev yapan imam arkadaşını ziyaret eden Kara, burada vakit namazını kıldı.

Kara vatandaşların da tebriklerini kabul etti.

Suudi Arabistan'daki ezan okuma yarışmasının birincisi Şarkışla'ya döndü
Suudi Arabistan'daki ezan okuma yarışmasının birincisi Şarkışla'ya döndü
Suudi Arabistan'daki ezan okuma yarışmasının birincisi Şarkışla'ya döndü
Suudi Arabistan'daki ezan okuma yarışmasının birincisi Şarkışla'ya döndü

YORUMLAR
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Suudi Arabistan, Şarkışla, Cami, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'daki ezan okuma yarışmasının birincisi Şarkışla'ya döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'daki ezan okuma yarışmasının birincisi Şarkışla'ya döndü - Son Dakika
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