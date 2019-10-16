Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklular için Gazze'de gösteri düzenlendi
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Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklular için Gazze'de gösteri düzenlendi

18 dakika önce

Gazzeliler, Suudi Arabistan'daki tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklular için Gazze'de gösteri düzenlendi, System.String[]

Gazzeliler, Suudi Arabistan'daki tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Suudi Arabistan'daki Tutukluları Koruma Ulusal Komitesi tarafından Uluslararası Kızılhaç Örgütünün binası önünde düzenlenen eyleme onlarca Filistinli katıldı.

Komite Sözcüsü Abdulmacid el-Hadari burada yaptığı açıklamada, herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin Suudi Arabistan hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini aylardır gözaltında tutuyor

Hamas'tan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan güvenlik güçlerinin, uzun yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari'yi 4 Nisan'da gözaltına aldığı belirtilmişti.


Hadari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiği aktarılan açıklamada, daha önce kulak burun boğaz alanında danışman doktor olarak çalışan 81 yaşındaki Hadari'nin, sağlık sorunları da yaşadığı kaydedilmişti.


Hamaslı Hadari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, Hadari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkat çekilmişti.

Suudi Arabistan, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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