Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'daki havaalanı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
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Suudi Arabistan'daki havaalanı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

2 saat önce

Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na Perşembe günü yapılan roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Suudi Arabistan'daki havaalanı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]
Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na Perşembe günü yapılan roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yemen'deki Husiler, iki gün önce Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na roketli saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Abha Uluslararası Havaalanı'na roketin düşmesi sonucu şiddetli patlama meydana gelmiş, 26 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Meydana gelen şiddetli patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yemen'de meşru hükümete karşı 26 Mart 2015'te isyan başlatıp başkent Sana'yı ele geçiren Husiler, meşru hükümeti destekleyen koalisyonun lideri Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na Perşembe günü roketli saldırı düzenlemiş, füze saldırısı sonucu 3 kadın ve 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 26 kişinin yaralandığı belirtilmişti. - RİYAD
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
Yemen, Suudi Arabistan, 3. Sayfa
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