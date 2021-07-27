Üye Girişi
Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı - Son Dakika

Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı

27.07.2021 14:52

Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Çin'in Fuzhou kentinde gerçekleştirilen 44. Oturumda, Suudi Arabistan'ın Necran bölgesinde bulunan Hima Kültür Bölgesi'ni Dünya Miras Listesi'ne ekledi.

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki kurak ve dağlık bir bölgede yer alan Hima Kültür Bölgesi'nde 7 bin yıllık avcılık, bitki ve hayvan ile yaşam tarzlarını yansıtan resim ve kaya sanatı eserleri bulunuyor. UNESCO'ya göre, çağlar boyunca bölgede kamp yapan gezgin ve askerler, 20. yüzyılın sonlarına kadar çeşitli kaya yazıtları bıraktı.

Suudi Arabistan Miras Komisyonu Başkanı Jasir Al-Herbish, "Hima Kültür Bölgesi, evrensel değerlere sahip. Bölge antik çağlardaki kültür ve yaşamın evrimi hakkında birçok şey öğretiyor. Bölgeyi korumaya ve kaya sanatı üzerinde daha fazla araştırma yapmaya çalışıyoruz. Bu tarihi kültürel siteyi ziyaret etmek için yerel ve uluslararası turistleri memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı
Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı
Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı
Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Listesi, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi 14:29 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek 14:19 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım 13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
AK Partili Yavuz aşı konusunda çekinceleri olanlara seslendi: Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan olur muydu? 13:45 AK Partili Yavuz aşı konusunda çekinceleri olanlara seslendi: Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan olur muydu? 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu 13:38 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu 13:26 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü 12:21 Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti 12:06 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti

Son Dakika Haberleri
14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı
14:28 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
13:55 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
13:36 Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi
13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
13:27 Malzeme deposu alev aldı! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
13:25 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi         
14:28
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak         
13:56
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi         
13:37
Kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi, karısıyla yan yana defnedildi Kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi, karısıyla yan yana defnedildi         
13:00
Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı         
12:14
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 15:03:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement