Suudi Arabistan'daki kabile, Riyad'daki G20 Zirvesinin boykot edilmesini istedi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da inşa edilecek mega şehir için yerlerinden çıkmaya zorlanan bir kabile, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı, bu ülkede düzenlenecek G20 Zirvesini boykot etmeye çağırdı.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Huveytat kabilesinin İngiltere'deki avukatı Rodney Dixon, Raab'a bir mektup gönderdi.

Yüzyıllardır yaşadıkları Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki bölgeden çıkmaya zorlanan kabilenin yanında durmanın "ahlaki bir zorunluluk" olduğu belirtilen mektupta, "Huveytat kabilesi, Suudi Arabistan hükümetinin devam etmekte olan ciddi insan hakları ihlallerinin kurbanıdır." ifadesine yer verildi.

G20 Zirvesinin boykot edilmesini isteyen Dixon, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi liderlerine de benzer bir mektup göndererek onlara da aynı tepkiyi göstermeleri çağrısında bulundu.

Kızıldeniz kıyısındaki bölgede gökdelenlerden oluşacak 500 milyar dolarlık Neom adlı şehrin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın en önemli projesi olduğu biliniyor ancak sürgündeki Suudi aktivistler, yerlerinden çıkmayı reddeden Huveytat kabilesinin yaklaşık 20 üyesinin tutuklandığını, hatta bir aşiret üyesinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü belirtiyor.

Gazeteye konuşan Londra merkezli bir aktivist ve aynı zamanda kabile üyesi olan Alya Abutayah da "İnsanları, Huveytat'ın kanı üzerine inşa edilen bu projeye yatırım yapmamaya çağırıyoruz." dedi.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesi, Suudi kadın hakları savunucularının hapsedilmesi ve Yemen'deki savaş gibi sebeplerden dolayı tepki çekerken, G20 üyelerine de 21-22 Kasım'da Riyad'da gerçekleştirilecek zirveyi boykot etmeleri çağrısı yapılıyor.