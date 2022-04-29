Suudi Arabistan'daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

29.04.2022 09:42

Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Arar şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle kentte gökyüzü turuncuya boyandı.

Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Arar şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle kentte gökyüzü turuncuya boyandı.

Suudi Arabistan'ın Arar kentini şiddetli yağış ve kum fırtınası vurdu. Kentte etkili olan yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncu renge bürünürken, görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

(Muhammed Rabah-İHA)

Suudi Arabistan'daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
Suudi Arabistan'daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
Suudi Arabistan'daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
Suudi Arabistan'daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

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Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı - Son Dakika
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